«Абрау‑Дюрсо» предупредила о росте цен на свою продукцию до 35%

Производитель вин «Абрау-Дюрсо» уведомил контрагентов о подорожании своей продукции с 13 мая 2024 года в диапазоне от 7% до 35%.

«Действительно, мы уведомили дистрибьюторов о корректировке цен», — сказала РБК директор по коммуникациям и связям с общественностью компании Ольга Фирстова.

По ее словам, повышение стоимости связано с влиянием общеэкономических факторов, в том числе повышением ставки долгового финансирования.

«Абрау-Дюрсо» планирует повысить цены на 15 позиций алкогольного портфеля. Больше всего подорожают игристые вина «Империал» — на 35 и 33%. Наименьший рост цен: «Русское шампанское» — на 7%,

«Абрау-Дюрсо» также предупредила о подорожании безалкогольной продукции: «Абрау индиан тоник» подорожает на 13%, детское шампанское «Джуниор» — на 10%, безалкогольные игристые «Абрау лайт» — на 5%.