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Эксперты сообщили о подорожании шашлычного набора

Источник:
«Известия»
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«Шашлычный набор» из мяса, мангала, шампуров, углей и розжига подорожал на 11%, составив 2917 рублей, подсчитали эксперты компании «Платформа ОФД».

Готовое для жарки мясо в среднем обходится россиянам в 679 рублей, комплект шампуров — в 304 рубля, мангал — в 1402 рубля. На уголь в среднем тратят 243 рубля, на розжиг — 289 рублей.

Таким образом, средний чек на набор для шашлыков составил в апреле 2917 рублей, что на 11% выше прошлогоднего показателя, приводят «Известия» подсчеты экспертов

Мясо для шашлыков россияне, как правило, покупают офлайн, другие принадлежности, такие как мангалы и шампуры, чаще приобретают в онлайн-магазинах.

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