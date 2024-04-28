Эксперты сообщили о подорожании шашлычного набора

«Шашлычный набор» из мяса, мангала, шампуров, углей и розжига подорожал на 11%, составив 2917 рублей, подсчитали эксперты компании «Платформа ОФД».

Готовое для жарки мясо в среднем обходится россиянам в 679 рублей, комплект шампуров — в 304 рубля, мангал — в 1402 рубля. На уголь в среднем тратят 243 рубля, на розжиг — 289 рублей.

Таким образом, средний чек на набор для шашлыков составил в апреле 2917 рублей, что на 11% выше прошлогоднего показателя, приводят «Известия» подсчеты экспертов

Мясо для шашлыков россияне, как правило, покупают офлайн, другие принадлежности, такие как мангалы и шампуры, чаще приобретают в онлайн-магазинах.