Экономист предупредила о подорожании борщевого набора

Борщевой набор в России в 2024 году может подорожать на 10-12%, такой прогноз дала кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.

В борщевой набор входят картофель (0,35 килограмма), капуста (2 килограмма), лук и морковь (по 0,08 килограмма), свекла (0,13 килограмма), курятина (0,5 килограмма) и сметана (0,1 килограмма).

«Каких-либо серьезных изменений в прогнозах по посевным площадям в 2024 году не было. Тем не менее, стоимость борщевого набора может подорожать. Драйвером роста цен скорее всего будут картофель и курица», — сказала «Газете.ру» Лебединская.

По ее словам, самый дорогой борщевой набор в январе-марте 2024 года был в Анадыре (450,45 рубля). Далее следуют Якутск (289,76 рубля) и Магадан (285,22 рубля).

При этом в среднем по России стоимость приготовления блюда на 4 человек составляет всего 161,2 рубля, дешевле других он стоит в Смоленске (128,84 рубля) и Казани (121,86 рубля).