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Цены на кофе взлетели почти до полувекового максимума

Источник:
РБК
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Цены на кофе сорта робуста (Robusta) поднялись до самого высокого уровня за 45 лет из-за дефицита, следует из отчета Международной организации кофе (ICO).

Вьетнам (крупнейший производитель кофе робуста) продолжает сталкиваться с трудностями после неурожая в прошлом и текущем сезонах, приводит РБК отчет ICO.

Эти проблемы могут усугубиться из-за засухи и жары в сельскохозяйственных районах Вьетнама. На долю страны приходится около трети мировых поставок зерен робусты, которые используются для приготовления растворимых напитков и кофе эспрессо.

Фермы придерживают собранный ранее кофе, чтобы продать по наиболее высоким ценам. Это усложнило для экспортеров поиск поставок и вызвало рекордную волну дефолтов по существующим контрактам.

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Экономика #Продукты
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Топ комментариев

GammiPluh

Причем тут НАТО, Белоруссия и Молдавия? У них пол Африки из под носа увели, а они рисуют красные линии...

Asd10

"Просьба законных" - это ты правильно в кавычки взял. Нет вна Украине законной власти после 14 года....

Asd10

А в каком качестве Украина рассматривается сейчас? По моему на ворах шапка горит.

scorpion2777

Потом это когда? Бомб нема, самолётов нема, страны нема, хозяин ненадёжный, так когда?