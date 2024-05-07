Цены на кофе взлетели почти до полувекового максимума

Цены на кофе сорта робуста (Robusta) поднялись до самого высокого уровня за 45 лет из-за дефицита, следует из отчета Международной организации кофе (ICO).

Вьетнам (крупнейший производитель кофе робуста) продолжает сталкиваться с трудностями после неурожая в прошлом и текущем сезонах, приводит РБК отчет ICO.

Эти проблемы могут усугубиться из-за засухи и жары в сельскохозяйственных районах Вьетнама. На долю страны приходится около трети мировых поставок зерен робусты, которые используются для приготовления растворимых напитков и кофе эспрессо.

Фермы придерживают собранный ранее кофе, чтобы продать по наиболее высоким ценам. Это усложнило для экспортеров поиск поставок и вызвало рекордную волну дефолтов по существующим контрактам.