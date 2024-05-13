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Россияне стали чаще пить коньяк

Источник:
РИА Новости
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Продажи коньяка в России за январь-март этого года выросли на 9,6% в натуральном выражении в сравнении с тем же периодом годом ранее, водки — на 1,6%, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

Всего продажи коньяка в стране за этот период составили 3,551 миллиона декалитров, водки — 18,374 миллиона, приводит РИА Новости данные Росалкогольтабакконтроля.

Продажи виноградных вин возросли за отчетный период на 4,2%, до 13,249 миллиона декалитров, шампанских и игристых — на 13,3%, до 5,404 миллиона, ликерных вин — на 13,9%, до 292,4 тысячи декалитров.

В целом же продажи алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) увеличились за эти три месяца на 5,4%, до 56,118 миллиона декалитров. А реализация слабоалкогольной продукции выросла на 8,2% — до 4,589 миллиона декалитров.

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Экономика #Продукты
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