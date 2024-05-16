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ФАС увидела тенденцию к снижению цен на куриные яйца

Источник:
ТАСС
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Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский заявил о наметившейся тенденции к снижению цен на куриные яйца в России.

«Изучили ситуацию с ценами на яйцо куриное. По итогам проведенной работы возбуждено 10 дел по нарушению антимонопольного законодательства. Наметилась тенденция к снижению цен на указанные товары», — приводит ТАСС слова Шаскольского, сказанные им на коллегии ФАС.

Минсельхоз РФ ранее сообщил, что с конца декабря 2023 года по 15 мая у производителей куриные яйца первой и второй категорий подешевели на 12,7% и 11,3% соответственно. Как отметили в министерстве, тренд продолжается.

Дальнейшему сохранению стабильной ценовой динамики будет способствовать рост производства, отметили в министерстве.

К концу прошлого месяца средняя стоимость десятка яиц в России составила 125,16 рубля. Для сравнения: в апреле 2023 года куриные яйца продавались в среднем по 85,48 рубля за десяток.

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Экономика #Продукты
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