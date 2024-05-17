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Производство виски в России с 2021 года выросло вдвое

Источник:
«Российская газета»
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Россия быстро научилась делать достойный базовый виски, замещая импортный алкоголь, сообщил президент компании LADOGA Вениамин Грабар.

Производство виски в России за четыре года выросло вдвое: если в первом квартале 2021 года было выпущено 753,8 тысячи декалитров (дал), то в первом квартале 2024 года — уже более 1,5 миллиона дал, рассказали «Российской газете» в Росалкогольтабакконтроле.

«Мы научились делать базовый виски — для употребления в коктейлях, на вечеринках, научились производить интересные вкусовые и ароматизированные версии на основе виски, ликеры и т.д., которые в слепых дегустациях не уступают импортным образцам, а зачастую и превосходят их», — отметил Грабар.

По его словам, российские компании идут дальше — все больше производителей запускают винокурни полного цикла, начиная с производства дистиллятов.

Перспективы у российского виски огромные, считают эксперты. Во-первых, спрос потребления в крепких напитках понемногу смещается от традиционной водки к альтернативным — джину, рому, виски.

Во-вторых, в отечественной продукции подкупает цена: наш простенький виски стоит вдвое дешевле, чем импортный аналог, отмечает президент Ассоциации производителей «Русской водки» Владислав Спирин.

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