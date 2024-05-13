Непогода в России ударила по мировому рынку пшеницы

Майские холода в России и боевые действия на Украине стали угрозой мировым запасам пшеницы, пишет агентство Bloomberg.

Биржевые цены на пшеницу выросли до 6,5 доллара за бушель (27,2 килограмма) на Чикагской товарной бирже, достигнув максимума с августа 2023 года.

«Спрос увеличился, запасы по всему миру остаются ограниченными, а проблемы с новым урожаем обостряются», — сказал Bloombergуправляющий директор британской аналитической компании CRM AgriCommodities Джеймс Болсуорт.

В текущем десятилетии продолжается снижение мировых запасов пшеницы: если в 2020-м они составляли почти 300 миллионов тонн, то на 2024 год аналитики прогнозируют снижение до 257 миллионов тонн, таковы данные Минсельхоза США.

Как сообщал РБКпрезидент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский, аналитики уже снижают прогноз по урожаю зерна в России со 145 миллионов тонн до 142 миллиона.