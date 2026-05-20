Огурцы подешевели в России

Средняя цена за килограмм огурцов в России в апреле опустилась ниже 200 рублей, следует из данных Росстата.

В апреле огурцы в среднем стоили 193,7 рубля за килограмм против 227,83 рубля в марте. Последний раз дешевле 200 рублей огурцы стоили в России в ноябре 2025 года — 180,65 рубля за килограмм.

Самые дешевые огурцы в России можно было купить в Дагестане, где средняя цена на них в апреле была 122 рубля за килограмм, а также в Костромской области (155 рублей) и в Мордовии (158 рублей), приводит РИА Новости статистику.

Директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Анатолий Тихонов объяснил, что с приходом весеннего тепла и увеличением светового дня часть овощей начинают выращивать в более простых условиях, требующих меньших затрат.



Кроме того, на снижение стоимости огурцов также повлияло перепроизводство в конце зимы.