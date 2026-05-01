Бальзам для губ с запахом водки создали в России

Бренд декоративной косметики Russian Beauty Guru (RBG) представил бальзам для губ «Белый русский» с запахом одноименного коктейля, в который входит водка.

«Какой русский не любит выпить? Глоток легкого сливочного коктейля с кофейным ароматом в вашем кармане», — гласит описание в карточке средства.

В составе продукта присутствует масло манго, отвечающее за ухоженный внешний вид губ и их увлажненность.

Стоимость бальзама составляет 1,2 тысячи рублей. Чтобы приобрести его, необходимо оформить предварительный заказ.