Экономисты подсчитали индекс окрошки текущего года и узнали, насколько подорожало одно из любимейших летних блюд россиян.

Индекс окрошки — это условный показатель, который отражает стоимость набора продуктов для приготовления этого блюда. При его формировании оценивались средние цены на продукты из федеральной сети.

«В мае 2026 года набор продуктов для классической окрошки на квасе с колбасой, огурцом, редиской, зеленью и сметаной обойдется в среднем в 579,03 рубля», — рассказал в интервью Life.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

Так, квас (1,5 литра) обойдется в 99 рублей, колбаса (300 граммов) — в 174, огурцы (300 граммов) — 60, редиска (300 граммов) — 84, картофель (400 граммов) — 22, яйца (4 штуки) — 45,54, укроп и лук (50 граммов) — 59,49, а сметана (100 г) — 35.

Итого, из расчета на четырех человек цена одной порции окрошки составит 144,75 рубля.



Вариант окрошки на кефире с минеральной водой обойдется в 702,38 рубля, то есть в 175,6 рубля за порцию (кефир стоит 112,35 рубля, а сильногазированная минеральная вода — 110 рублей).