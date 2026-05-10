НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Подсчитан индекс окрошки в 2026 году

Источник:
Life.ru
189 0
Окрошка
Фото: Nikkolo / CC BY-SA 3.0

Экономисты подсчитали индекс окрошки текущего года и узнали, насколько подорожало одно из любимейших летних блюд россиян.

Индекс окрошки — это условный показатель, который отражает стоимость набора продуктов для приготовления этого блюда. При его формировании оценивались средние цены на продукты из федеральной сети.

«В мае 2026 года набор продуктов для классической окрошки на квасе с колбасой, огурцом, редиской, зеленью и сметаной обойдется в среднем в 579,03 рубля», — рассказал в интервью Life.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

Так, квас (1,5 литра) обойдется в 99 рублей, колбаса (300 граммов) — в 174, огурцы (300 граммов) — 60, редиска (300 граммов) — 84, картофель (400 граммов) — 22, яйца (4 штуки) — 45,54, укроп и лук (50 граммов) — 59,49, а сметана (100 г) — 35.

Итого, из расчета на четырех человек цена одной порции окрошки составит 144,75 рубля.

Вариант окрошки на кефире с минеральной водой обойдется в 702,38 рубля, то есть в 175,6 рубля за порцию (кефир стоит 112,35 рубля, а сильногазированная минеральная вода — 110 рублей).

SIBNET.RU В TELEGRAM

Еще по теме
Бальзам для губ с запахом водки создали в России
Цены на кофе резко подскочат в России
Опасное вещество нашли в белорусском твороге
Россияне стали повышать градус напитков
смотреть все
Экономика #Продукты #Деньги
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Назван самый популярный в России китайский смартфон
Telegram получил крупное обновление
Зеленский обвинил Россию в нарушении режима тишины
ВСУ пригрозили ударами по Сибири
Обсуждение (0)
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Все статьи
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Чем удивлял парад Победы в Новосибирске. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

krasprol

И всего то почти десять лет.И опять планируется...Проект запустили в начале 2000 годов...

inferno81

Лидеры других стран всегда и до войны посещали 9 мая Москву .Причём здесь , Боится Путин за свою жизнь

andrei703333

Не удивительно, хохлов понаехавших в Сибирь и готовых продаться достаточно

Qprovessional

где это снижение в Москве? у нас ничего не подешевело