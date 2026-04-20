Опасное вещество нашли в белорусском твороге

195 2
Токсичное вещество альбендазол сульфон обнаружили в твороге белорусских предприятий «Савушкин продукт» и «Смолевичи молоко», сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Ведомство ввело режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции этих производителей, отмечается в сообщении. В адрес ветеринарной службы Белоруссии направлены соответствующие уведомления.

Россельхознадзор подчеркнул, что результаты были подтверждены в ходе регулярных мониторинговых исследований белорусской молочной продукции, поступающей на российский рынок.

Альбендазол сульфон — один из основных активных продуктов распада альбендазола, антигельминтного препарата, широко используемого в ветеринарии. Его наличие в молоке после лечения животных небезопасно для здоровья человека из-за риска токсического воздействия.

Накопление альбендазола и его метаболитов (включая сульфон) в молоке может вызывать побочные эффекты у людей, такие как проблемы с ЖКТ, аллергические реакции, а в редких случаях — влиять на состав крови.

Жизнь #Продукты
Обсуждение (2)
