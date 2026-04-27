НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Цены на кофе резко подскочат в России

Источник:
«Газета.ру»
169 0
Чашка кофе
Фото: © Freepik.com

Средняя стоимость чашки натурального кофе к концу года может вырасти с нынешних 300–350 рублей до 500–600 рублей, спрогнозировала доцент кафедры маркетинга Университета «Синергия» Татьяна Суворова.

«К концу года возможен рост до 30% или даже 40%, то есть чашка кофе будет стоить 500–600 рублей, — тогда кофейни и рестораны будут терпеть убытки. Подорожание кофе уже влияет на поведение потребителей. Рост цен уже снизил спрос россиян на кофе вне дома», — рассказала «Газете.ру» эксперт.

По ее словам, цены на кофе растут под влиянием нескольких факторов. Речь идет о мировом неурожае, удлинении логистических маршрутов, росте арендных ставок для кофеен и повышении цен на электроэнергию. Давление на рынок оказывают издержки: логистические затраты с 2022 года выросли на 40%, а упаковка подорожала примерно на 35%.

При дальнейшем росте цен часть спроса будет перетекать в более дешевые форматы. Более устойчивыми могут оказаться вендинговые аппараты и домашнее приготовление кофе, а продажи премиальных видов, напротив, сократятся, считает Суворова.

При этом кофе в России вряд ли станет продуктом только для узкой аудитории. Спрос на кофе останется устойчивым, а одним из сценариев адаптации рынка может стать увеличение доли более дешевой робусты в смесях, заключила эксперт.

Экономика #Продукты
Обсуждение (0)
