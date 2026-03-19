Цены на помидоры выросли на фоне войны в Иране

Помидоры и другие овощи в российских магазинах заметно подорожали в марте 2026 года на фоне войны в Иране и последующих за ней перебоев с поставками, сообщили участники рынка.

По данным Росстата, с 3 по 10 марта цены на томаты в стране выросли в среднем на 5,6% . Связано это с запретом властей Ирана на вывоз продовольствия и сельхозсырья, рассказали «Известиям» эксперты.

Доля Ирана в структуре российского импорта помидоров до недавнего времени составляла порядка 4% — 20 тысяч тонн из 500 тысяч. Кроме помидоров эта страна активно поставляла в Россию сельдерее, баклажаны, киви и сладкий перец.

На фоне перебоев с поставками баклажаны в России в начале марта подорожали на 13%, а перцы — на 30%, уточнили в компании «Ресторанам надо».

Российские импортеры частично компенсировали резкое снижение поставок из Ирана за счет наращивания завоза овощей из Турции. В начале первого месяца весны страна НАТО заметно увеличила экспорт перца, огурцов, помидоров и баклажанов.