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Лут спрогнозировала хороший урожай в России

Источник:
«Известия»
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Уборочная
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Министерство сельского хозяйства России ожидает хороший урожай, особенно на юге страны, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут на «Всероссийском дне поля» в Барнауле.

«В целом в физике мы видим потенциально хорошие объемы. <..> Сибирь в этом году будет несколько ниже, <...> но нас прикроют наши южные регионы. <...> В этом году они выглядят очень хорошо. Каждый год у нас такая ситуация: кто-то проваливается, кто-то делает выше», — цитируют «Известия» Лут.

Она отметила, что Россия — большая страна. С точки зрения потребностей мы себя хорошо закрываем и имеем хороший экспортный потенциал», — сказала Лут.

Она сообщила, что сбор зерновых в России на текущий момент составляет больше 21 миллиона тонн. При этом, по ее словам, уборка зерновых идет с отставанием более чем на 2,5 млн га из-за сложных погодных условий во время посевной: дожди задержали начало посевных работ, что в свою очередь сдвинуло сроки уборки.

Но, по словам министра, южные регионы дадут хорошее количество урожая из-за достаточного количества влаги.

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Удавиков

была страна, в которой бесплатно давали жильё, эх...

dimans1000

Ерунда всё это, надо под землю прятать хранилища

_ASUS__

украина про славянск песню никакую не делала на вроде фортеци бахмут не в курсе ?

Tanatholog

Может, это наглецам с другого континента не стоит лезть на Иранские земли?