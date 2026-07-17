Лут спрогнозировала хороший урожай в России

Министерство сельского хозяйства России ожидает хороший урожай, особенно на юге страны, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут на «Всероссийском дне поля» в Барнауле.

«В целом в физике мы видим потенциально хорошие объемы. <..> Сибирь в этом году будет несколько ниже, <...> но нас прикроют наши южные регионы. <...> В этом году они выглядят очень хорошо. Каждый год у нас такая ситуация: кто-то проваливается, кто-то делает выше», — цитируют «Известия» Лут.

Она отметила, что Россия — большая страна. С точки зрения потребностей мы себя хорошо закрываем и имеем хороший экспортный потенциал», — сказала Лут.

Она сообщила, что сбор зерновых в России на текущий момент составляет больше 21 миллиона тонн. При этом, по ее словам, уборка зерновых идет с отставанием более чем на 2,5 млн га из-за сложных погодных условий во время посевной: дожди задержали начало посевных работ, что в свою очередь сдвинуло сроки уборки.

Но, по словам министра, южные регионы дадут хорошее количество урожая из-за достаточного количества влаги.