Эксперты предсказали подорожание яиц до середины апреля

«Парламентская газета»
Яйца
Фото: © Sibnet.ru

Подорожание яиц носит сезонный характер и с середины апреля, после Пасхи цены на этот продукт пойдут вниз, утверждает глава Экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексея Плугова.

Средняя розничная цена куриных яиц составляет 106 рублей за десяток. По сравнению с декабрем 2025 года это на 14,1%, а в феврале цены выросли на 12,5%, следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстата),

«В первом квартале года предложение всегда снижается. Например, в 2025 году в первом квартале в хозяйствах всех категорий произвели 11,3 миллиарда штук, во втором квартале — 12,6 миллиарда штук, в третьем квартале — 12,6 миллиарда штук, в четвертом квартале — 12,1 миллиарда», — пояснил Плугов «Парламентской газете».

По его словам, сезонный спад производства и следующий за ним рост цен отмечается каждый год. «В отдельные годы сезонный рост цен менее выражен, в отдельные годы — более выражен», — добавил эксперт.

При этом он отметил, что пока предпосылок для снижения цен нет. «Сезонное укрепление цен может продлиться до середины апреля, далее, в условиях сезонного роста предложения, последует их корректировка в сторону ослабления», — заключил Плугов.

