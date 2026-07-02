Колбаса стала терять популярность у россиян

Большинство категорий колбасных изделий в первом квартале 2026 года показали снижение спроса. Эксперты связали это с изменением потребительских привычек.

В январе-марте продажи сосисок и сарделек в натуральном выражении сократились на 1,9%, варено-копченых и полукопченых колбас — на 1,4%, а сырокопченых и сыровяленых — сразу на 10,8%, приводит «Российская газета» данные аналитической компании NTech.

Все больше россиян выбирают другие источники белка или готовую еду, а производителям приходится перестраивать ассортимент, делать ставку на продукты с «чистым» составом и искать новые сценарии потребления.

Председатель правления Национального союза мясопереработчиков (НСМ) Юлия Панферова считает, что колбасная продукция одновременно столкнулась сразу с несколькими вызовами.

Первый — усиление конкуренции с более доступными источниками белка. Яйца, молочные продукты и охлажденное мясо птицы зачастую обходятся покупателям дешевле, и этот фактор становится все более значимым при выборе продуктов.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Когда появились ценники в магазинах

Вторая причина — изменение образа жизни. Рост реальных доходов населения за последние годы сделал время не менее ценным ресурсом, чем деньги. Все больше покупателей готовы платить за продукт, который позволяет быстро приготовить ужин или вовсе отказаться от готовки.



Третья — мясная отрасль проиграла борьбу за доверие потребителей. У многих покупателей закрепилось представление, что колбаса — продукт менее полезный, чем альтернативные источники белка, заключила Панферова.