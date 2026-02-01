Когда появились ценники в магазинах

Товары с фиксированной стоимостью на прилавках появились относительно поздно — в 1880-х годах. До этого людям приходилось торговаться в магазинах, а продавец устанавливал цену «на глаз».

До конца XIX века магазины были больше похоже на склад, где товары выставлялись за прилавком и не имели постоянной стоимости. Их цена определялась в процессе торга. Продавец оценивал платежеспособность клиента (как правило, по внешнему виду) и называл сумму. Покупатель, в свою очередь, пытался ее снизить.

В 1880-годах застенчивый продавец из Нью-Йорка по имени Фрэнк Вулворт произвел революцию в торговле. Его природная скромность и порядочность не позволяли ему накручивать цены и обманывать покупателей. За что его постоянно упрекали в никчемности и профнепригодности.

«Я худший в мире продавец, поэтому я должен сделать так, чтобы людям было легко покупать», — сказал Вулворт.

Торговая революция

Вулворт придумал современный формат торговли. Он решил выкладывать товары на полки в зале со свободным доступом, чтобы покупатели могли их потрогать. Он ввел самообслуживание, когда люди сами брали нужные вещи, продукты и расплачивались за них на кассе.

Особое внимание он уделял оформлению витрин и расстановке на полках, чтобы товары «рекламировали сами себя». И, главное, Вулворт ввел фиксированные цены на товары, которые указывались на ценниках. Ему же принадлежит идея первой акции — «все по пять центов!»

Один из первых супермаркетов Вулворта Фото: © Wikimedia

Первые два его магазина прогорели из-за отсутствия опыта. А третий выстрелил. К 1889 году у него уже была преуспевающая сеть торговых точек. Он стал анализировать рынок и, если видел, что какой-то товар пользуется спросом у конкурентов, тут же снижал на него цены в своей сети.

К моменту смерти Вулворта в 1919 году его компания насчитывала более тысячи магазинов по всему миру. Он стал одним из самых богатых людей планеты. Уникальный случай, когда скромность и порядочность помогли заработать состояние.