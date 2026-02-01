НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Когда появились ценники в магазинах

Источник:
Sibnet.ru
309 0
Продуктовый магазин
Фото: © Sibnet.ru
Товары с фиксированной стоимостью на прилавках появились относительно поздно — в 1880-х годах. До этого людям приходилось торговаться в магазинах, а продавец устанавливал цену «на глаз».

До конца XIX века магазины были больше похоже на склад, где товары выставлялись за прилавком и не имели постоянной стоимости. Их цена определялась в процессе торга. Продавец оценивал платежеспособность клиента (как правило, по внешнему виду) и называл сумму. Покупатель, в свою очередь, пытался ее снизить.

В 1880-годах застенчивый продавец из Нью-Йорка по имени Фрэнк Вулворт произвел революцию в торговле. Его природная скромность и порядочность не позволяли ему накручивать цены и обманывать покупателей. За что его постоянно упрекали в никчемности и профнепригодности.

«Я худший в мире продавец, поэтому я должен сделать так, чтобы людям было легко покупать», — сказал Вулворт.

Торговая революция

Вулворт придумал современный формат торговли. Он решил выкладывать товары на полки в зале со свободным доступом, чтобы покупатели могли их потрогать. Он ввел самообслуживание, когда люди сами брали нужные вещи, продукты и расплачивались за них на кассе.

Особое внимание он уделял оформлению витрин и расстановке на полках, чтобы товары «рекламировали сами себя». И, главное, Вулворт ввел фиксированные цены на товары, которые указывались на ценниках. Ему же принадлежит идея первой акции — «все по пять центов!»

Один из первых супермаркетов Вулворта
Один из первых супермаркетов Вулворта
Фото: © Wikimedia

Первые два его магазина прогорели из-за отсутствия опыта. А третий выстрелил. К 1889 году у него уже была преуспевающая сеть торговых точек. Он стал анализировать рынок и, если видел, что какой-то товар пользуется спросом у конкурентов, тут же снижал на него цены в своей сети.

К моменту смерти Вулворта в 1919 году его компания насчитывала более тысячи магазинов по всему миру. Он стал одним из самых богатых людей планеты. Уникальный случай, когда скромность и порядочность помогли заработать состояние.

Еще по теме
Какое вещество самое редкое на Земле
Почему человек разговаривает во сне
Кто такие праворукий и леворукий хоккеисты
Зачем люди разогревают пищу
смотреть все
Наука #Интересно #Торговля
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Путин ввел мораторий на удары по Украине после просьбы Трампа
Власти объяснили изъятие квартиры у легкоатлетки Клишиной
Нейросеть спонтанно основала собственную религию
МТС поднимет тарифы для значительной части абонентов
Обсуждение (0)
Картина дня
Медведев заявил, что Зеленскому не сносить головы
Трамп призвал арестовать экс‑президента Обаму
Эксперт назвал пять мест, где скоро может полыхнуть война
Пятеро подростков погибли в сауне в Кемеровской области
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

olegsbeglov

Какая-то гусарская у нас операция. Они наших не жалеют, а их нельзя обстреливать. Никто так не воюет....

number10

У них все позиция одна, Россия должна все им делать бесплатно. Даже Зеленский этого придерживается.

DRAGONWAY

Все еще не поняли,что западу верить нельзя.Посмотрим во-что выльется данный жест

pepelmetal

Чипы из стиральных машин творят чудеса