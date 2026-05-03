Какое животное самое опасное для человека

Sibnet.ru
Комар
Фото: © создано с помощью Stable Diffusion
Когда речь заходит о самых опасных животных, в воображении обычно возникают львы, тигры и акулы. Однако в реальности больше всего человеческих жизней ежегодно уносит крошечный комар.

Смертоносный кровопийца

Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно комары становятся причиной гибели более 600 тысяч человек по всему миру. Хотя эти насекомые не убивают напрямую своими укусами, они переносят смертоносные инфекции — более 50 видов заболеваний.

Комары обитают почти по всей планете, быстро размножаются в стоячей воде. Самые опасные для человека — комары Anopheles, Aedes и Culex.

Если комары родов Anopheles и Aedes распространены преимущественно в южных регионах России, то Culex обитают практически по всей стране.

На территории России, по данным Роспотребнадзора, комары могут переносить малярию (основная причина смертей), туляремию, лихорадку Западного Нила, Карельскую лихорадку, вирусы группы Калифорнийского энцефалита, арбовирусы, паразитов нематод и потенциально сибирскую язву.

Кто еще опасен

На втором месте в рейтинге — ядовитые змеи. Наиболее опасными считаются гадюка Рассела, черная мамба и кобры. Ежегодно от их укусов гибнет порядка 100 тысяч человек, более половины из этих смертей регистрируются в Индии.

Третье место занимают собаки — на долю «лучшего друга человека» приходится от 30 до 50 тысяч смертей ежегодно. В 90% случаев заражения человека бешенством виноваты собаки.

На четвертом месте — пресноводные улитки. Эти «безобидные» существа являются промежуточными хозяевами паразитов-шистосом, вызывающих шистосомоз — от этого заболевания в Африке и Юго-Восточной Азии ежегодно гибнет минимум 14 тысяч человек.

Только на пятом месте располагается действительно грозный хищник — крокодил. Ежегодное количество человеческих жертв в результате нападений этих животных оценивается в 1 тысячу. Самым агрессивным считается гребнистый крокодил.

