Зачем кошка показывает попу прямо в лицо

Sibnet.ru
Мейн-кун кошка
Типичное кошачье поведение — если хозяин прилег, запрыгнуть к нему, начать топтаться возле головы и повернуться задом с поднятым хвостом прямо к лицу. Что кошка пытается сказать такой некрасивой манерой?

Для кошки главный источник информации обо всем — это запах. По бокам от ануса у животных расположены параанальные железы. Секрет содержит уникальный запах, который помогает животным идентифицировать друг друга и обозначать занятую территорию.

«Когда кошка подставляет попу — это некое приветствие. Если понаблюдать за кошками, то они при знакомстве сначала нюхают друг друга носиками, а потом попы. Таким образом показывают свою визитную карточку», — рассказал зоопсихолог Мирослав Волков на YouTube-канале «Лапы на стол».

По словам фелинолога, если кошка подходит и у нее хвост торчит прямо — это нескрываемый интерес, максимальное дружелюбие. Она делится информацией о себе, хочет, чтобы ее погладили, покормили, поиграли или просто пообщались.

Когда кошка забирается человеку на грудь, она приветствует его и в таком положении. Но не исключена вероятность, что она пытается устроиться поудобнее, поэтому поворачивается, выбирая максимально комфортную позу. И хозяину на лицо может попасть любая часть тела, в том числе и попа.

