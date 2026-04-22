Разъяренный ветром кот стал звездой соцсетей. ФОТО

Разъяренный из-за ветреной погоды кот стал звездой соцсетей — фотографиями очень недовольного питомца поделилась на ресурсе Reddit его хозяйка.

Женщина пояснила, что живет вместе с котом по кличке Фергюс на побережье Шотландии. Из-за этого в регионе часто дуют сильные ветра, а животное их ненавидит и каждый раз приходит в сильную ярость.

Хозяйка решила запечатлеть его очередной приступ ненависти к ветру, для этого она взяла кота подмышки и попросила сфотографировать их вместе. На снимках питомец яростно скалится или недовольно щурит глаза.

Пост быстро набрал популярность и попал в топ просматриваемых публикаций в Reddit. В комментариях пользователи восхитились внешностью и характером кота, назвав Фергюса «настоящим шотландцем».