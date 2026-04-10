Экологи заявили об угрозе вымирания императорских пингвинов

Источник:
Sibnet.ru
Императорские пингвины
Фото: lin padgham / CC BY 2.0

Международный союз охраны природы (МСОП) внес императорских пингвинов и кергеленских морских котиков в список видов, находящихся под угрозой исчезновения, сообщила пресс-служба организации.

«Изменение климата в Антарктике ведет к снижению площади морского льда, что к 2080-м годам может привести к сокращению популяции императорских пингвинов в два раза, в то время как численность морских котиков с 2000 года уже снизилась на 50% из-за сокращения доступных источников пропитания», — сказано в сообщении.

Экологи подчеркнули, что императорские пингвины и кергеленские морские котики теперь считаются видами, которым грозит вымирание. Генеральный директор организации Гретель Агилар назвала включение этих видов в Красную книгу «призывом к действию по отношению к реалиям изменения климата».

«Роль Антарктики как "ледяного стража" планеты незаменима, она предоставляет человечеству неисчислимые блага, стабилизирует климат и дает прибежище уникальным видам дикой природы», — сказала Агилар.

Численность императорских пингвинов снизилась на 10% в период с 2009 по 2018 годы, это соответствует 20 тысяч особей. Популяция кергеленских морских котиков в 1999 году составляла около 2,2 миллиона особей, в 2025 году их насчитывалось уже менее 950 тысяч.

