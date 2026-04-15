НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Самый грустный кот стал звездой соцсетей. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
175 0

Фотографии самого грустного кота в мире завирусились в соцсетях — питомец по кличке Панчо живет в Японии и выделяется необычно унылым видом.

Панчо уже 17 лет, его хозяйку зовут Акира Ямагучи. Она регулярно публикует снимки своего кота в соцсетях и заверяет пользователей, что он содержится в прекрасных условиях и никаким образом не страдает. 

Грустный вид ему придает врожденная особенность — опущенные уголки глаз, она была уже с рождения. Однако с возрастом внешность «самого грустного кота на свете» стала еще выразительнее.

Ямагучи признавалась, что сфотографировать Панчо — целый квест, так как кот не любит долго находиться в одной позе. Поэтому хозяйке часто приходится делать забавные снимки, когда он дремлет или отдыхает после сытного обеда.

Жизнь #Звери
Читайте также
Обсуждение (0)
Топ комментариев

rumatam

на фронт салабона на перевоспитание, там ему быстро все станет ясно.

aevaev

а израиль в одну каску, без сша вывезет?

korvinsS

Ты не сравнивай им тут весь мусульманский мир джихад объявил.

Tanatholog

Боюсь, что вы мало представляете работу президента.