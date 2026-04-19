Ученые впервые зафиксировали «гражданскую войну» у шимпанзе

Science
Американские антропологи впервые в дикой природе зафиксировали масштабный раскол внутри одной группы шимпанзе, приведший к многолетнему насилию и убийствам.

Ученые под руководством эволюционного антрополога Аарон Сэндел из Техассого университета в Остине за более чем 30 лет наблюдений увидели, как единая группа шимпанзе постепенно раскололась на два враждующих лагеря и начала «гражданскую войну».

Речь идет о крупнейшем сообществе шимпанзе, обитающем в Национальном парке Кибале. 15 лет животные жили одной группой. В 2015 году после смены альфа-самца исследователи заметили странное поведение: внутри сообщества начали формироваться два отдельных кластера.

Сначала группы просто избегали друг друга, но вскоре это переросло в агрессию. Граница между ними прошла прямо по центру территории, которую самцы начали патрулировать как «фронт», приводит журнале Science отчет ученых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛюбовь и месть: как понять кошку

К 2018 году раскол стал окончательным: шимпанзе перестали даже находиться на одной территории. В 2021 году ученые зафиксировали, как одна группа похищала и убивала малышей другой. В период с 2018 по 2024 год фиксировались регулярные убийства — в среднем одного взрослого самца и двух детенышей ежегодно.

Причины «войны» до конца не ясны. Среди возможных факторов ученые назвали слишком большую численность группы (около 200 особей), что усложняет поддержание социальных связей.

Еще по теме
«Дорогу из желтого кирпича» нашли на дне Тихого океана
Ночная сторона Земли стала ярче
Ученые нашли причину резкого роста населения планеты
Найден простой способ регистрации гравитационных волн
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Заработал первый в мире квантовый интернет
Федерация пощадила повернувшуюся спиной к флагу Украины гимнастку
Виктория Боня записала обращение к Путину от «лица народа»
Премьер Словакии рассказал, когда русские встают на колени
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Все статьи
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Самое обсуждаемое
61
Премьер Словакии рассказал, когда русские встают на колени
33
Эрдоган пригрозил Израилю войной
31
Кремль заявил о втягивании Европы в конфликт на Украине
30
Студент с мокасином напал на Ленина в Мавзолее
25
Кремль сообщил, когда восстановят работу интернета в России