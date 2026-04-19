Ученые впервые зафиксировали «гражданскую войну» у шимпанзе

Американские антропологи впервые в дикой природе зафиксировали масштабный раскол внутри одной группы шимпанзе, приведший к многолетнему насилию и убийствам.

Ученые под руководством эволюционного антрополога Аарон Сэндел из Техассого университета в Остине за более чем 30 лет наблюдений увидели, как единая группа шимпанзе постепенно раскололась на два враждующих лагеря и начала «гражданскую войну».

Речь идет о крупнейшем сообществе шимпанзе, обитающем в Национальном парке Кибале. 15 лет животные жили одной группой. В 2015 году после смены альфа-самца исследователи заметили странное поведение: внутри сообщества начали формироваться два отдельных кластера.

Сначала группы просто избегали друг друга, но вскоре это переросло в агрессию. Граница между ними прошла прямо по центру территории, которую самцы начали патрулировать как «фронт», приводит журнале Science отчет ученых.

К 2018 году раскол стал окончательным: шимпанзе перестали даже находиться на одной территории. В 2021 году ученые зафиксировали, как одна группа похищала и убивала малышей другой. В период с 2018 по 2024 год фиксировались регулярные убийства — в среднем одного взрослого самца и двух детенышей ежегодно.



Причины «войны» до конца не ясны. Среди возможных факторов ученые назвали слишком большую численность группы (около 200 особей), что усложняет поддержание социальных связей.