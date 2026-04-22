Почему нельзя держать рыбок в круглом аквариуме

Золотая рыбка в маленьком круглом аквариуме — символ домашнего уюта и красоты. Однако в реальности круглый аквариум противопоказан для содержания декоративных рыб.
Жизнь в сенсорном аду
Круглый аквариум дает сильнейшие оптические искажения. Его изогнутые стенки работают как мощная линза, которая преломляет свет. Такая обстановка приводит к тяжелому и непрекращающемуся стрессу для рыб.
Страдает не только зрение. У рыб есть уникальная сенсорная система, улавливающая малейшие колебания воды и помогающая им ориентироваться — боковая линия. Но в круглом аквариуме волны бесконечно отражаются от изогнутых стенок, полностью дезориентируя питомца.Научные исследования показали, что у рыб, содержащихся в круглых аквариумах, значительно повышен уровень гормона стресса — кортизола. Это угнетает их иммунную систему, делая рыбок беззащитным перед любыми инфекциями.
Еще один негативный фактор — площадь поверхности воды, через которую происходит газообмен с атмосферой. У круглого аквариума она самая маленькая, что приводит к дефициту жизненно важного кислорода. В такой «духоте» рыбки начинают задыхаться.
А из-за формы круглый аквариум очень сложно оснастить необходимым оборудованием. На его изогнутые стенки зачастую нельзя закрепить внутренний фильтр и компрессор для насыщения воды кислородом.
Круглое под запретом
Законы в некоторых странах уже приравнивают содержание декоративных рыб в круглых аквариумах к жестокому обращению с животными. Например, аквариумы круглой формы запрещены в Италии, Финляндии, Германии и Португалии.
«Золотым стандартом» для разведения и содержания рыбок специалисты считают просторные прямоугольные аквариумы. Только такая форма позволяет закрепить на стекло оборудование для фильтрации и аэрации, гасит колебания воды и дает питомцам чувство защиты.