Почему нельзя держать рыбок в круглом аквариуме

Источник:
Sibnet.ru
211 0
Почему нельзя держать рыбок в круглом аквариуме
Фото: Kay Kim / CC BY 2.0
Золотая рыбка в маленьком круглом аквариуме — символ домашнего уюта и красоты. Однако в реальности круглый аквариум противопоказан для содержания декоративных рыб.

Жизнь в сенсорном аду

Круглый аквариум дает сильнейшие оптические искажения. Его изогнутые стенки работают как мощная линза, которая преломляет свет. Такая обстановка приводит к тяжелому и непрекращающемуся стрессу для рыб.

Страдает не только зрение. У рыб есть уникальная сенсорная система, улавливающая малейшие колебания воды и помогающая им ориентироваться — боковая линия. Но в круглом аквариуме волны бесконечно отражаются от изогнутых стенок, полностью дезориентируя питомца.

Научные исследования показали, что у рыб, содержащихся в круглых аквариумах, значительно повышен уровень гормона стресса — кортизола. Это угнетает их иммунную систему, делая рыбок беззащитным перед любыми инфекциями.

Еще один негативный фактор — площадь поверхности воды, через которую происходит газообмен с атмосферой. У круглого аквариума она самая маленькая, что приводит к дефициту жизненно важного кислорода. В такой «духоте» рыбки начинают задыхаться.

А из-за формы круглый аквариум очень сложно оснастить необходимым оборудованием. На его изогнутые стенки зачастую нельзя закрепить внутренний фильтр и компрессор для насыщения воды кислородом.

Круглое под запретом

Законы в некоторых странах уже приравнивают содержание декоративных рыб в круглых аквариумах к жестокому обращению с животными. Например, аквариумы круглой формы запрещены в Италии, Финляндии, Германии и Португалии.

«Золотым стандартом» для разведения и содержания рыбок специалисты считают просторные прямоугольные аквариумы. Только такая форма позволяет закрепить на стекло оборудование для фильтрации и аэрации, гасит колебания воды и дает питомцам чувство защиты. 

