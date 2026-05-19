НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Пять самых удивительных долгожителей планеты

Источник:
Sibnet.ru
117 0
Жизнь некоторых организмов длится несравнимо дольше человеческой, измеряясь столетиями и даже тысячелетиями. А рекордсмен планеты и вовсе научился «перематывать время» назад и жить вечно. 

Гренландская полярная акула

Неуклюжая рыбина, обитающая в ледяной воде Северного Ледовитого океана, в среднем живет 300-500 лет, это рекорд среди позвоночных. Растет она очень медленно — всего по сантиметру в год. Половой зрелости особи достигают только к 150 годам.

Гренландская полярная акула
Гренландская полярная акула
Фото: Hemming1952 / CC BY-SA 4.0

В чем секрет. Полярная акула — самая холодолюбивая из всех рыб. Температура воды в местах ее обитания — чуть выше нуля. Из-за этого у животного очень неспешный метаболизм. Жизненные процессы (включая старение) в теле полярных акул замедлены до предела.

Моллюск Arctica islandica

Двухстворчатый моллюск населяет воды Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Возраст этих морских созданий можно определить по кольцам на раковине. Анализ образцов Arctica islandica показал, что они способны жить более 500 лет.

Моллюск Arctica islandica
Моллюск Arctica islandica
Фото: S. Rae / CC BY 2.0

В чем секрет. Как и в случае с полярной акулой, долгожительство моллюска связано с очень медленным обменом веществ. Моллюск почти не двигается, не тратит энергию, а его клетки практически не стареют.

Рекордсменом по продолжительности жизни среди этих моллюсков был признан экземпляр по кличке Мин, выловленный в октябре 2007 года у берегов Исландии. Его возраст определили в 507 лет.

Сосна остистая

Сосна-долгожитель с прозвищем Мафусаил растет в лесу Инио на востоке Калифорнии. Дерево на высоте свыше 3 тысяч метров над уровнем моря в 1953 году нашел ботаник Эдмунд Шульман. Примерный возраст Мафусаила — 4855 лет. Дерево проросло, когда в Египте строили пирамиды.

Сосна Мафусаил
Сосна Мафусаил
Фото: Oke / CC BY-SA 3.0

В чем секрет. Из-за разреженного холодного воздуха и экстремальной среды в этой местности практически отсутствуют насекомые-вредители, грибки и бактерии. Высокая концентрация смолы «консервирует» ткани и защищает дерево даже после отмирания отдельных веток.

Роща Пандо

Роща Пандо — не обычный лес, а один гигантский организм, состоящий из тысяч генетически идентичных клонов тополя осинообразного. Ее нашли в 1968 году в американском штате Юта. Все деревья здесь являются побегами одного корня. Возраст Пандо оценивается в 80 тысяч лет — организм застал последний ледниковый период.

Роща Пандо
Роща Пандо
Фото: Mark Muir

В чем секрет. Пандо живет тысячи лет благодаря непрерывному самообновлению — корни дерева-прародителя постоянно разрастались под землей в горизонтальном направлении, пуская вверх молодые побеги.

Медуза Turritopsis dohrnii

Абсолютный чемпион среди долгожителей — медуза Turritopsis dohrnii размером с ноготь мизинца. Это единственное известное многоклеточное существо на Земле, способное к биологическому бессмертию.

Медуза Turritopsis dohrnii
Медуза Turritopsis dohrnii
Фото: Dr. Karen J. Osborn / CC0

В чем секрет. Медуза умеет «перематывать время назад» — когда она стареет или получает травму, то обращает вспять свой жизненный цикл, бесконечно возвращаясь из взрослой стадии в младенческую. Новая особь является стопроцентным клоном первоначальной медузы.

Лучшие научные снимки 2025 года →
SIBNET.RU В MAX
Еще по теме
Какое животное самое опасное для человека
Зачем кошка показывает попу прямо в лицо
Бальзам для губ с запахом водки создали в России
В чем ценность «Черного квадрата» Малевича
смотреть все
Жизнь #Интересно #Звери #Аналитика
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
«Убийца дронов» с фантастической скорострельностью появился у России
Пентагон рассекретил документы о встрече с НЛО на Луне
Рейтинг Путина вырос после изменения методики опроса
Стартует предзаказ игры GTA VI
Обсуждение (0)
Картина дня
РВСН
Белоруссия начала учения по применению ядерного оружия
Андрей Ермак
Экс-главу офиса президента Украины Ермака отпустили из СИЗО
Вспышка на солнце
Аномальные пятна невероятных размеров увидели на Солнце
Спортивная гимнастика
Российским гимнастам вернули флаг и гимн
Мультимедиа
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Какая радуга бывает. ФОТО
Топ комментариев

Danilon

Люди тотально молчат. В интернете ещё можно написать и то, осторожно и не везде. Шумно ведут себя только...

rumatam

как говорят в Одессе ....скольки надо, стольки и будет.............

dimans1000

Наверно самое интересное авиашоу в истории

D_I_A_B_L_O_o

какие меры интересно будут принимать чтобы впредь такого не повторялось?