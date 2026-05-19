Пять самых удивительных долгожителей планеты

Жизнь некоторых организмов длится несравнимо дольше человеческой, измеряясь столетиями и даже тысячелетиями. А рекордсмен планеты и вовсе научился «перематывать время» назад и жить вечно.

Гренландская полярная акула

Неуклюжая рыбина, обитающая в ледяной воде Северного Ледовитого океана, в среднем живет 300-500 лет, это рекорд среди позвоночных. Растет она очень медленно — всего по сантиметру в год. Половой зрелости особи достигают только к 150 годам.

В чем секрет. Полярная акула — самая холодолюбивая из всех рыб. Температура воды в местах ее обитания — чуть выше нуля. Из-за этого у животного очень неспешный метаболизм. Жизненные процессы (включая старение) в теле полярных акул замедлены до предела.

Моллюск Arctica islandica

Двухстворчатый моллюск населяет воды Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Возраст этих морских созданий можно определить по кольцам на раковине. Анализ образцов Arctica islandica показал, что они способны жить более 500 лет.

В чем секрет. Как и в случае с полярной акулой, долгожительство моллюска связано с очень медленным обменом веществ. Моллюск почти не двигается, не тратит энергию, а его клетки практически не стареют.

Рекордсменом по продолжительности жизни среди этих моллюсков был признан экземпляр по кличке Мин, выловленный в октябре 2007 года у берегов Исландии. Его возраст определили в 507 лет.

Сосна остистая

Сосна-долгожитель с прозвищем Мафусаил растет в лесу Инио на востоке Калифорнии. Дерево на высоте свыше 3 тысяч метров над уровнем моря в 1953 году нашел ботаник Эдмунд Шульман. Примерный возраст Мафусаила — 4855 лет. Дерево проросло, когда в Египте строили пирамиды.

В чем секрет. Из-за разреженного холодного воздуха и экстремальной среды в этой местности практически отсутствуют насекомые-вредители, грибки и бактерии. Высокая концентрация смолы «консервирует» ткани и защищает дерево даже после отмирания отдельных веток.

Роща Пандо

Роща Пандо — не обычный лес, а один гигантский организм, состоящий из тысяч генетически идентичных клонов тополя осинообразного. Ее нашли в 1968 году в американском штате Юта. Все деревья здесь являются побегами одного корня. Возраст Пандо оценивается в 80 тысяч лет — организм застал последний ледниковый период.

Роща Пандо Фото : Mark Muir

В чем секрет. Пандо живет тысячи лет благодаря непрерывному самообновлению — корни дерева-прародителя постоянно разрастались под землей в горизонтальном направлении, пуская вверх молодые побеги.

Медуза Turritopsis dohrnii

Абсолютный чемпион среди долгожителей — медуза Turritopsis dohrnii размером с ноготь мизинца. Это единственное известное многоклеточное существо на Земле, способное к биологическому бессмертию.

Медуза Turritopsis dohrnii Фото : Dr. Karen J. Osborn / CC0

В чем секрет. Медуза умеет «перематывать время назад» — когда она стареет или получает травму, то обращает вспять свой жизненный цикл, бесконечно возвращаясь из взрослой стадии в младенческую. Новая особь является стопроцентным клоном первоначальной медузы.