Кофе резко подорожал в России

«Газете.ру»
Кофе
Молотый и зерновой кофе в российских магазинах за год подорожали на 20 и 16% соответственно, подсчитали аналитики сервиса мониторинга цен «Ценозавр».

Эксперты сервиса, которые сравнили стоимость популярных марок кофе в марте 2026 года с прошлогодними ценами в торговых сетях нескольких городов России.

«По сравнению с мартом 2025 года средняя цена упаковки молотого кофе массой 250 граммов выросла на 19,2% и достигла 583 рубля, зерновой кофе подорожал на 16% — до 565,3 рубля за 250 граммов», — рассказали «Газете.ру» аналитики «Ценозавра».

В компании пояснили, что меньше всего подорожал растворимый кофе: его цена выросла только на 13,6% и в среднем теперь составляет 401,2 рубля за 95 граммов.

