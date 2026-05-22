НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Первые выращенные в России бананы отправили на экспертизу

Источник:
РИА Новости
194 0
Бананы
Фото: © Sibnet.ru

Первые бананы, собранные в экспериментальной теплице в Сочи, отправили на экспертизу, чтобы определить, есть ли в них полезные вещества, глава крестьянского хозяйства «100 гектар» Андрей Платонов-младший.

«Мы в среду срезали бананы в состоянии "технической зрелости" и отправили в лабораторию Новороссийска. Там проведут комплексное исследование состава плодов, узнают содержание полезных веществ», — сказал Платонов-младший РИА Новости.

По его словам, в состоянии «технической зрелости» бананы идеальны для транспортировки: такими их собирают, например, в Эквадоре перед тем, как отправить в Россию.

Бананы проверят сначала на ранней стадии созревания, а потом — когда они поспеют, уточнил Платонов-младший.

«Мы также закупили бананы в магазинах для экспертизы и сейчас ждем результата, чтобы сравнить, какого качества наши бананы», — сказал он.

Другой срез бананов, добавил Андрей Платонов-младший, заложили на дозревание по специальной технологии, которую обычно применяют при дальней транспортировке этих фруктов.


SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Россию признали «кофейной» страной
Маринады и специи: как приготовить шашлык без канцерогенов
Рекомендации по здоровому образу жизни утвердили в России
Министр ЖКХ призвал россиян кипятить воду из-под крана
смотреть все
Жизнь #Еда #Продукты
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
«Убийца дронов» с фантастической скорострельностью появился у России
Стартует предзаказ игры GTA VI
Пентагон рассекретил документы о встрече с НЛО на Луне
МИД назвал терактом массированную атаку на Москву
Обсуждение (0)
Картина дня
Разрушенный колледж в Старобельске
ВСУ атаковали педагогический колледж в Старобельске. ВИДЕО
Кремль
СМИ узнали о плане Путина завершить конфликт на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко возглавил рейтинг доверия россиян к главам стран СНГ
Евгений Плющенко и Александр Плющенко
Сын Плющенко будет выступать за Азербайджан
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Все статьи
Мультимедиа
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Какая радуга бывает. ФОТО
Топ комментариев

velam

Автоваз кому-то может конкуренцию создавать? Если бы не запчасти, то китайские автомобили убили бы уже...

andrei703333

Зачем они здесь ? Крокус Сити холл уже забыли ?!

rumatam

мало бардака? На Германию глянуть нужно, местных 40% и они так "рады"...........

fender1984

Хорошая у нас Власть!Всё для мигрантов!!