Первые выращенные в России бананы отправили на экспертизу

Первые бананы, собранные в экспериментальной теплице в Сочи, отправили на экспертизу, чтобы определить, есть ли в них полезные вещества, глава крестьянского хозяйства «100 гектар» Андрей Платонов-младший.

«Мы в среду срезали бананы в состоянии "технической зрелости" и отправили в лабораторию Новороссийска. Там проведут комплексное исследование состава плодов, узнают содержание полезных веществ», — сказал Платонов-младший РИА Новости.

По его словам, в состоянии «технической зрелости» бананы идеальны для транспортировки: такими их собирают, например, в Эквадоре перед тем, как отправить в Россию.

Бананы проверят сначала на ранней стадии созревания, а потом — когда они поспеют, уточнил Платонов-младший.

«Мы также закупили бананы в магазинах для экспертизы и сейчас ждем результата, чтобы сравнить, какого качества наши бананы», — сказал он.

Другой срез бананов, добавил Андрей Платонов-младший, заложили на дозревание по специальной технологии, которую обычно применяют при дальней транспортировке этих фруктов.