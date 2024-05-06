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Эксперт предупредил о резком подорожании баранины

Источник:
«Парламентская газета»
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Резкое подорожание баранины грядет и уже осенью-зимой средние цены могут вырасти на 150-200 рублей и даже больше, заявил президент Национального союза овцеводов Харон Амерханов.

В производстве баранины в России уже который год наблюдается стагнация: при растущих запросах от населения мяса стабильно производится в районе 214-215 тонн, а поголовье овец колеблется на уровне 19,5-20 миллионов, рассказал Амерханов «Парламентской газете».

«При этом баранина у нас сейчас стала востребована на рынке. И, соответственно, цены на нее установились довольно ощутимые: в среднем это от 450 до 650 рублей за килограмм в зависимости от конкретного вида мяса. Хотя в некоторых регионах, а в особенности в мегаполисах и столицах — Москве, Санкт-Петербурге и так далее — доходит и до 700-800 рублей», —отметил эксперт.

Согласно официальной статистике, с марта 2021 года по март 2024 года баранина, кроме бескостного мяса, подорожала более чем на 200 рублей — с 455 до 695 рублей за килограмм.

По словам президента Национального союза овцеводов, в некоторых городах и регионах ее стоимость может перевалить за тысячу рублей за килограмм. 


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