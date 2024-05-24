Россия займет четвертую часть мирового рынка пшеницы

Россия в 2024 году впервые займет почти 26% мирового рынка пшеницы, следует из данных Международного совета по зерну.

В текущем сельскохозяйственном году Россия экспортирует 53,1 миллиона тонн пшеницы против апрельского прогноза в 52,1 миллиона тонн. Это станет максимальным объемом экспорта за всю современную историю и будет почти на 10% больше прошлогоднего показателя, подсчитали РИА Новости.

Доля России в мировом экспорте пшеницы может вырасти до рекордных 25,8%. Предыдущий максимум был в 2017-2018 сельскохозяйственном году с долей в 23,4%, а в прошлом году она составляла около 23,2%.

Президент Владимир Путин в марте заявил, что Россия лидирует по экспорту пшеницы. Он отметил, что отрасль становится все более технологичной, а раньше «никому и в голову не могло прийти, что экспорт продуктов сельского хозяйства будет кратно превышать экспорт вооружений».