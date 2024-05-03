Эксперты подсчитали траты россиян на подготовку к Пасхе

Россияне тратят на минимальный набор для подготовки к Пасхе в среднем 698 рублей, подсчитали эксперты аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (крупнейший оператор фискальных данных страны).

Спрос на товары для празднования Пасхи в этом году выше на 12–15%, отметили эксперты.

«Если учитывать в качестве минимального пасхального набора готовый кулич, яйца и красители, то выходит 698 рублей, на 10% выше уровня прошлого года. Наиболее весомый вклад в рост трат вносит ценник на яйца», — рассказали «Известиям» в «Чек Индексе».

Продукцию на пасхальный праздник в основном приобретают в традиционных офлайн-магазинах. Однако на онлайн-площадках россияне тратят на подготовку к Пасхе в 1,3–1,5 раза больше. К примеру, кулич там приобретают в среднем за 551 рубль, что на 46% дороже, чем в офлайне, где он обходится в среднем в 375 рублей.