Министерство финансов России инициировало повышение с 1 июня минимальных розничных цен на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Сейчас алкогольный рынок функционирует в рамках минимальных цен, установленных с 1 января 2023 года, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минфина. Они уже не отражают стоимость легально произведенной продукции.

«Поэтому представители производителей алкогольной продукции обратились с просьбой повысить действующий уровень минимальных цен», — пояснили в министерстве.

Минимальная розничная стоимость коньяка за 0,5 литра вырастет с 517 до 556 рублей, водки — с 281 до 299 рублей, бренди — с 375 до 403 рублей, говорится в документе.