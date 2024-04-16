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Минпромторг сообщил о резком росте продаж российских вин

Источник:
Sibnet.ru
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Продажи российских вин в 2023 году выросли до 786 миллионов литров, то есть на 20% от уровня прошлого года, сообщил замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов на церемонии запуска акции «Дни российских вин», организованной Роскачеством.

«Благодаря мерам поддержки отрасли, включая ее продвижение, растут спрос и продажи винодельческой продукции. В 2023 году без учета общепита российский рынок вина составил 786 миллионов литров, что примерно на 20% выше показателей 2022 года», — приводит пресс-служба Роскачества слова Евтухова.

В частности, игристых вин было продано 216 млн литров, тихих вин - 564 млн литров. Российские вина занимают более 85% всего объема продаж в ценовой категории до 500 рублей.

Ранее председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев призвал увеличить ввозные пошлины на вино. По его мнение, они «душат» отечественное производство.


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