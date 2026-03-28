«Сибирь» оказалась в шаге от вылета из плей-офф

ХК «Сибирь»
Новосибирская «Сибирь» проиграла третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина магнитогорскому «Металлургу» и оказалась в шаге от вылета из плей-офф.

Встреча закончилась победой гостей со счетом 1:3. Нападающий «Металлурга» Александр Петунин открыл счет в игре на 18-й минуте первого периода. Энди Андреофф восстановил равенство на 50-й секунде второго периода.

На 32-й минуте Дерек Барак вновь вывел магнитогорский клуб вперед. За две минуты до завершения матча новосибирская команда заменила вратаря шестым полевым игроком, однако Сергей Толчинский отправил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счет.

Матч проходил в жесткой борьбе с большим количеством удалений. Так, уже на первой минуте встречи форвард «Сибири» Валентин Пьянов лишился зуба, попав под силовой прием нападающего «Магнитки» Михаила Федорова.

Четвертая игра пройдет в Новосибирске 30 марта, в случае поражения «Сибири» новосибирская команда завершит сезон.

Еще по теме
«Сибирь» повторно уступила «Металлургу» в серии плей-офф
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
«Сибирь» проиграла «Металлургу» в первом матче плей-офф
Плей-офф стартует в КХЛ
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Хоккейная площадка
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
25.03.2026 09:16
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Ключевская сопка
Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке
14.08.2025 12:33
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Олимпиада, церемония открытия
МОК запретил трансгендерам участвовать в женских турнирах
27.03.2026 10:25
Пилот дрона
Норматив по управлению дронами войдет в состав ГТО
12.03.2026 07:36
Футболист сбил чайку мячом
Турецкий футболист случайно сбил чайку мячом
25.02.2026 18:26
Церемония открытия Паралимпиады
Финляндия пропустит церемонию открытия Паралимпиады из-за россиян
25.02.2026 12:04
Мультимедиа
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
