«Сибирь» оказалась в шаге от вылета из плей-офф

Новосибирская «Сибирь» проиграла третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина магнитогорскому «Металлургу» и оказалась в шаге от вылета из плей-офф.

Встреча закончилась победой гостей со счетом 1:3. Нападающий «Металлурга» Александр Петунин открыл счет в игре на 18-й минуте первого периода. Энди Андреофф восстановил равенство на 50-й секунде второго периода.

На 32-й минуте Дерек Барак вновь вывел магнитогорский клуб вперед. За две минуты до завершения матча новосибирская команда заменила вратаря шестым полевым игроком, однако Сергей Толчинский отправил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счет.

Матч проходил в жесткой борьбе с большим количеством удалений. Так, уже на первой минуте встречи форвард «Сибири» Валентин Пьянов лишился зуба, попав под силовой прием нападающего «Магнитки» Михаила Федорова.

Четвертая игра пройдет в Новосибирске 30 марта, в случае поражения «Сибири» новосибирская команда завершит сезон.