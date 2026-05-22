Определился обладатель Кубка Гагарина

Хоккейный «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина, в шестом матче ярославский клуб обыграл в гостях казанский «Ак Барс» со счетом 2:3. Таким образом, финальная серия завершилась со счетом 4:2 в пользу «Локомотива».

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин открыл счет уже на четвертой минуте. На 14-й минуте Сурин оформил дубль. На 53-й минуте Максим Шалунов забил третий гол в ворота «Ак Барса».

Казанская команда смогла организовать погоню — на 55-й минуте шайбу забросил нападающий «Ак Барса» Нэйтан Тодд, а еще через две минуты Никита Лямкин забил второй гол в ворота «Локомотива». Однако «железнодорожники» выстояли под финальным навалом «барсов».

«Локомотив» выиграл Кубок Гагарина во втором сезоне подряд — при этом клуб стал первым в истории КХЛ, сделавшим «дубль» после смены тренера. В прошлом сезоне команда обыграла в финале «Трактор» под руководством Игоря Никитина, в этом ее наставником был Боб Хартли.