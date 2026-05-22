НАВЕРХ

Путин поздравил «Локомотив» с Кубком Гагарина

Источник:
Sibnet.ru
201 0
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Пресс-служба Президента России / CC BY 4.0

Президент России Владимир Путин поздравил игроков, тренеров и болельщиков хоккейного клуба «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«На протяжении всей турнирной дистанции вы демонстрировали динамичную, красивую игру, в честной борьбе взяли верх над сильными, достойными соперниками, показали настоящий командный дух и сплоченность, вписали новую страницу в славную летопись отечественного хоккея», — заявил президент.

Путин также отдельно отметил болельщиков команды, которые искренне поддерживали хоккеистов на протяжении всего сезона.

«Локомотив» в шестом матче финальной серии на выезде обыграл казанский «Ак Барс» (3:2) и выиграл серию со счетом 4‑2. Команда стала обладателем Кубка Гагарина во второй раз подряд — ранее она побеждала в сезоне‑2024/25. Зарубежный тренер Боб Хартли дважды выиграл Кубок Гагарина — в первый раз с омским «Авангардом» в 2021 году.

Еще по теме
Определился обладатель Кубка Гагарина
Молодые звезды мирового хоккея сразятся в Новосибирске
Овечкин стал кандидатом педагогических наук
Стартует финальная серия Кубка Гагарина
смотреть все
Спорт #Хоккей
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Истории
Главный тренер ХК «Сибирь» Ярослав Люзенков и генеральный директор ХК «Сибирь» Лев Крутохвостов
«Было все»: ХК «Сибирь» о рекордном сезоне и будущем
06.04.2026 21:15
Хоккейная площадка
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
25.03.2026 09:16
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Вокруг спорта
Гуманоид-бегун
Гуманоид побил рекорд человека на полумарафоне в Китае. ВИДЕО
19.04.2026 15:00
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова
Знаменитый тренер Татьяна Тарасова попала в реанимацию
16.04.2026 10:36
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о готовности России провести Олимпийские игры
29.03.2026 14:11
Олимпиада, церемония открытия
МОК запретил трансгендерам участвовать в женских турнирах
27.03.2026 10:25
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Какая радуга бывает. ФОТО
Топ комментариев

velam

Автоваз кому-то может конкуренцию создавать? Если бы не запчасти, то китайские автомобили убили бы уже...

andrei703333

Зачем они здесь ? Крокус Сити холл уже забыли ?!

rumatam

мало бардака? На Германию глянуть нужно, местных 40% и они так "рады"...........

fender1984

Хорошая у нас Власть!Всё для мигрантов!!