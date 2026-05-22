Путин поздравил «Локомотив» с Кубком Гагарина

Президент России Владимир Путин поздравил игроков, тренеров и болельщиков хоккейного клуба «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«На протяжении всей турнирной дистанции вы демонстрировали динамичную, красивую игру, в честной борьбе взяли верх над сильными, достойными соперниками, показали настоящий командный дух и сплоченность, вписали новую страницу в славную летопись отечественного хоккея», — заявил президент.

Путин также отдельно отметил болельщиков команды, которые искренне поддерживали хоккеистов на протяжении всего сезона.

«Локомотив» в шестом матче финальной серии на выезде обыграл казанский «Ак Барс» (3:2) и выиграл серию со счетом 4‑2. Команда стала обладателем Кубка Гагарина во второй раз подряд — ранее она побеждала в сезоне‑2024/25. Зарубежный тренер Боб Хартли дважды выиграл Кубок Гагарина — в первый раз с омским «Авангардом» в 2021 году.