«Сибирь» проиграла «Металлургу» в первом матче плей-офф

Новосибирская «Сибирь» в гостях проиграла первый матч первого раунда плей-офф КХЛ местному «Металлургу» со счетом 4:1.

Шайбы у «Металлурга» забросили Михаил Федоров (3-я минута), Владимир Ткачев (12-я минута), Роман Канцеров (33-я минута) и Егор Яковлев (50-я минута). «Сибирь» забила гол престижа на последней минуте матча, заменив вратаря шестым полевым игроком, отличился Валентин Пьянов.

«Немного ребята перегорели. Разбирали, смотрели соперника, скованность чувствовалось. Было желание, это зашкаливало. Плюс совершили невынужденные ошибки, которые нам несвойственны», — оценил матч главный тренер сибиряков Ярослав Люзенков

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Металлурга». Вторая игра серии также пройдет в Магнитогорске 26 марта.

«Металлург» выиграл регулярный чемпионат и занял первое место в таблице Восточной конференции, «Сибирь» стала на Востоке восьмой.