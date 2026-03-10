НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

МТС начал списывать деньги с пользователей VPN

Источник:
Sibnet.ru
497 1
Впн
Фото: © Sibnet.ru

Оператор МТС начал дополнительно списывать деньги с пользователей, которые используют VPN, соответствующие жалобы появились на профильных форумах.

Судя по скриншотам официальных уведомлений, посуточная плата взимается за доступ к файлообменным сервисам. В уведомлении сообщается: «вы начали использовать файлообменные сети. Услуга предоставляет 5 ГБ за 87 рублей в день».

При этом пользователи, получившие такие уведомления, утверждают, что не скачивают контент через файлообменные сервисы. Под файлообменными сетями чаще всего понимают пиринговые для обмена файлами — например, торрент.

Если в личном кабинете активировать услугу «Запрет файлообменных сетей», перестают работать любые сервисы, использующие защищенный трафик. Это касается не только средств подмены сетевых адресов, но и защищенных каналов удалённого доступа.

По мнению пользователей, проблема может быть связана с некорректной настройкой систем глубокого анализа трафика (DPI) в сети МТС. Предположительно, они «путают» трафик пиринговых файлообменных сетей с зашифрованным трафиком.

Еще по теме
ChatGPT научился распознавать песни
«Википедия» отключила редактирование статей из‑за вируса
Раскрыта причина масштабных сбоев интернета в Москве
Telegram обошел WhatsApp по популярности
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Как отсканировать QR-код смартфоном на Android
15.02.26, 02:03
3228
3
Куда сдать нерабочий телефон
Выбрасывать вместе с бытовым мусором смартфоны нельзя, в них есть вещества и компоненты, которые могут навредить людям и окружающей среде
13.02.26, 12:08
3938
3
Как создать цифровой ID в мессенджере Max
Цифровой ID хранит электронные версии документов пользователя в одном месте, что упрощает их предъявление в повседневных ситуациях
11.02.26, 09:59
5964
1
Что такое «чистый» номер телефона и как его получить
Чистый номер, в отличие от номеров, попадающих на вторичный рынок, не имеет связи с аккаунтами, долгами или рассылками прошлых владельцев
11.02.26, 08:31
5165
3
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
Такие инструменты могут быть полезны в самых разных жизненных и рабочих сценариях: от похода к врачу до бизнес-конференции
25.09.25, 21:41
18475
0
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
136877
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
170956
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
157617
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
3321208
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
184451
0
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Какие страны переживут ядерную войну
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Самое популярное
Nvidia возобновит производство легендарной видеокарты
Новый сервис такси заработал в России
Россия нанесла тотальный удар по Украине
Психиатр назвал необычные первые признаки шизофрении
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Чистота и прохлада: как после покупки сохранить цветы
Какая радуга бывает. ФОТО
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

olegsbeglov

Как хорошо, что нам сообщили о том что мы стали лучше жить, сами бы никогда не догадались. Часто кажется...

pepelmetal

Адольфыч в гробу вертится со скоростью света

velam

Белая пудра в носу его уже не отпускает походу.

-2rist-

а кто то же и правда верит что это борьба с наркоторговлей, а не захват и полный контроль над этой самой...