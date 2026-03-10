МТС начал списывать деньги с пользователей VPN

Оператор МТС начал дополнительно списывать деньги с пользователей, которые используют VPN, соответствующие жалобы появились на профильных форумах.

Судя по скриншотам официальных уведомлений, посуточная плата взимается за доступ к файлообменным сервисам. В уведомлении сообщается: «вы начали использовать файлообменные сети. Услуга предоставляет 5 ГБ за 87 рублей в день».

При этом пользователи, получившие такие уведомления, утверждают, что не скачивают контент через файлообменные сервисы. Под файлообменными сетями чаще всего понимают пиринговые для обмена файлами — например, торрент.

Если в личном кабинете активировать услугу «Запрет файлообменных сетей», перестают работать любые сервисы, использующие защищенный трафик. Это касается не только средств подмены сетевых адресов, но и защищенных каналов удалённого доступа.

По мнению пользователей, проблема может быть связана с некорректной настройкой систем глубокого анализа трафика (DPI) в сети МТС. Предположительно, они «путают» трафик пиринговых файлообменных сетей с зашифрованным трафиком.