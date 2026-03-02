Названа самая популярная видеокарта геймеров

Компания Valve опубликовала результаты ежемесячного опроса оборудования и программного обеспечения Steam за февраль 2026 года.

Согласно свежей статистике, в списке самых популярных видеокарт сменился лидер — теперь первую строчку занимает RTX 5070, которая сместила с первого места RTX 4060. На третьем месте — видеокарта RTX 5060.

Доля RTX 5070 среди геймеров на онлайн-платформе составила 9,4%. У видеокарты RTX 4060 показатель по итогам февраля — 7,5%, тогда как RTX 5060 установлена у 6,7% игроков по всему миру.

Самый популярный объем видеопамяти — 8 ГБ (29,4%). Далее идут 16 ГБ (18,3%) и 12 ГБ (15,2%). Процессоры Intel используют 56,5% пользователей, AMD — 43,5%. В сфере операционных систем лидерство удерживает Windows 11 с долей в 56%.