НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

Названа самая популярная видеокарта геймеров

Источник:
Sibnet.ru
370 0
Видеокарта
Фото: © Sibnet.ru

Компания Valve опубликовала результаты ежемесячного опроса оборудования и программного обеспечения Steam за февраль 2026 года.

Согласно свежей статистике, в списке самых популярных видеокарт сменился лидер — теперь первую строчку занимает RTX 5070, которая сместила с первого места RTX 4060. На третьем месте — видеокарта RTX 5060.

Доля RTX 5070 среди геймеров на онлайн-платформе составила 9,4%. У видеокарты RTX 4060 показатель по итогам февраля — 7,5%, тогда как RTX 5060 установлена у 6,7% игроков по всему миру.

Самый популярный объем видеопамяти — 8 ГБ (29,4%). Далее идут 16 ГБ (18,3%) и 12 ГБ (15,2%). Процессоры Intel используют 56,5% пользователей, AMD — 43,5%. В сфере операционных систем лидерство удерживает Windows 11 с долей в 56%.

Еще по теме
Как Бетховен повлиял на размер компакт-дисков
Nvidia заморозит выпуск новых видеокарт
Производителям видеокарт грозит коллапс из‑за дефицита памяти
Троттлинг процессора: почему компьютер тормозит
смотреть все
Хайтек #Компьютеры
Как сделать
Как отсканировать QR-код смартфоном на Android
15.02.26, 02:03
2644
3
Куда сдать нерабочий телефон
Выбрасывать вместе с бытовым мусором смартфоны нельзя, в них есть вещества и компоненты, которые могут навредить людям и окружающей среде
13.02.26, 12:08
3351
3
Как создать цифровой ID в мессенджере Max
Цифровой ID хранит электронные версии документов пользователя в одном месте, что упрощает их предъявление в повседневных ситуациях
11.02.26, 09:59
4622
1
Что такое «чистый» номер телефона и как его получить
Чистый номер, в отличие от номеров, попадающих на вторичный рынок, не имеет связи с аккаунтами, долгами или рассылками прошлых владельцев
11.02.26, 08:31
4519
3
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
Такие инструменты могут быть полезны в самых разных жизненных и рабочих сценариях: от похода к врачу до бизнес-конференции
25.09.25, 21:41
18028
0
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
136552
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
170641
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
157451
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
3227128
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
184205
0
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Что делать, если украли телефон с привязанной банковской картой
WhatsApp предложил россиянам авторизацию через ключ доступа
Иранская ракета упала на отель в Дубае с российскими туристами
Глава офиса Зеленского предложил раздел России
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Топ комментариев

funkit

Молодцы! Америка ТЕРРОР ещё тот...👎🏻

dimans1000

Странно что иран не был готов к таком нападению, ни ПВО, ни попыток уничтожить авианосцы, не элементарно...

10Granit10

щас и наши ушлепки под шумок цены на бензин опять поднимут .

se 34

Международный воды это свободные воды и тебя недолжно волновать кто куда и под каким флагом там плывет,...