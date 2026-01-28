Производителям видеокарт грозит коллапс из‑за дефицита памяти

Южнокорейский офис компании Zotac опубликовал официальное уведомление об ухудшении ситуации с поставками видеокарт из-за ограничений поставок чипов памяти. По оценке компании, некоторые модели в скором времени могут стать недоступными.

«Текущая ситуация крайне серьезная — настолько серьезная, что вызывает опасения по поводу самого выживания производителей и дистрибьюторов видеокарт в будущем», — говорится в сообщении производителя.

Отмечается, что новые закупочные цены на оперативную память находятся на неоправданно высоком уровне. В этой ситуации весь модельный ряд видеокарт значительно подорожает, самое значительное повышение цен ждет флагманскую RTX 5090.

Стремительное подорожание оперативной памяти началось осенью 2025 года — за короткий срок ее стоимость выросла примерно в четыре раза. Дефицит возник на фоне спроса крупных компаний, который занимаются развитием искусственного интеллекта.

Повышение цен затронуло не только оперативную память, но и SSD-накопители, видеокарты, готовые ПК, серверы и другую технику, в производстве которой используются чипы DRAM, GDDR, HBM и NAND.