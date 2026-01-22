НАВЕРХ
WhatsApp внедрил детские аккаунты

0
WhatsApp запустил новую функцию, которая позволяет создавать детские аккаунты с дополнительной защитой, сообщается в официальном блоге мессенджера. Пока функция на этапе бета-тестирования.

Теперь родители могут создавать дополнительные аккаунты, привязанные к их номеру телефона. Этим аккаунтом нужно поделиться через специальный QR-код, чтобы ребенок получил к нему доступ.

Обладатель детского аккаунта не может написать незнакомому пользователю, создавать закрытые чаты, совершать звонки человеку не из списка контактов. Ребенку также нельзя добавляться в каналы, групповые чаты без подтверждения взрослого.

Родитель будет получать уведомления, если ребенок добавил новый контакт. Если ребенок захочет изменить какие-либо настройки конфиденциальности, ему потребуется специальный родительский код.

Сейчас пользоваться WhatsApp могут лица старше 13 лет. После завершения тестирования WhatsApp будет обязывать создавать детские аккаунты, если пользователь старше 13 и младше 18 лет.

Хайтек #Соцсети #Софт
