Россиянин повторил рекорд Леброна в НБА

защитник «Бруклин Нетс» Егор Демин
Защитник «Бруклин Нетс» Егор Демин
Российский разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Демин установил рекорд клуба по количеству забитых трехочковых в овертайме в матче регулярного чемпионата НБА против «Орландо Мэджик», сообщила пресс-служба «Бруклина» в соцсети X.

Несмотря на рекордные показатели россиянина, встреча завершилась в овертайме со счетом 103:104 поражением «Бруклина». Самым результативным в этом матче стал легкий форвард Майкл Портер, набравший 34 очка.

Демин набрал 18 очков, сделав пять подборов и пять передач за почти 31 минуту и 50 секунд на площадке. Главным достижением россиянина стало установление клубного рекорда — он реализовал три трехочковых броска в овертайме.

Таким образом, он повторил рекорд НБА для новичков по этому показателю. Ранее он устанавливался Леброном Джеймсом, Кармело Энтони, Тайлером Хирро, Брэндоном Найтом и Вальтером Херрманном.

«Бруклин» занимает 13-е место в Восточной конференции, команда одержала 11 побед при 23 поражениях. Демин был выбран клубом минувшим летом на драфте НБА под восьмым номером. Он стал самым высокозадрафтованным игроком из России в истории лиги.

Спорт #Летние виды
