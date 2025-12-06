НАВЕРХ
Названы самые популярные в России наушники

Sibnet.ru
Беспроводные наушники
AliExpress СНГ подвел итоги продаж в категории наушников за 11 месяцев 2025 года, представив наиболее востребованные модели среди российских пользователей.

Самыми популярными полноразмерными наушниками в списке оказались UGREEN Max5c. Это беспроводные наушники с активным шумоподавлением, поддержкой кодеков SBC, AAC и LDAC, а также быстрой зарядкой через USB-C.

Следом в списке идут Soundcore by Anker Life Q30, UGREEN Studio Max2, UGREEN Studio Pro и Baseus Bowie H1s. Примечательно, что все эти бренды — от китайских производителей, которые не специализируются на производстве наушников.

Топ-5 TWS-наушников возглавили Xiaomi M79. Они работают до шести часов, поддерживают Bluetooth 5.4 и кодек AAC. Также в числе самых популярных Soundcore by Anker Sport X20 — внутриканальные наушники с автономностью до 12 часов и защитой IP68.

Третье место заняли Soundcore by Anker P20i — компактные TWS-наушники с 10-мм драйверами, Bluetooth 5.3, временем работы до десяти часов и быстрой зарядкой. Четвертое и пятое место досталось realme Buds Air 7 Pro и Baseus Bowie 30.

