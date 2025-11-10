НАВЕРХ
Утверждены новые правила изоляции Рунета

Sibnet.ru
253 0
Ростелеком
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Правительство утвердило правила централизованного управления Рунетом при возникновении угроз, документ опубликован на портале правовых актов и вступит в силу 1 марта 2026 года.

Согласно постановлению правительства №1667, централизованное управление российским сегментом интернета может быть введено при угрозах устойчивости или безопасности Сети. Соответствующее решение будет принимать межведомственная комиссия из представителей Минцифры, Роскомнадзора и ФСБ.

Ведомства получат полномочия применять обязательную фильтрацию трафика через ТСПУ (технические средства противодействия угрозам), блокировать отдельные ресурсы или направления трафика, а также изолировать российский сегмент Сети от глобального интернета.

Операторы связи будут обязаны незамедлительно выполнять все указания, поступающие от Роскомнадзора в рамках введенного режима. В соответствии с документом Роскомнадзор утверждает регламент реагирования в отношении каждой угрозы.

Какие угрозы считаются критическими

Документ расширяет перечень ситуаций, при которых может быть введено централизованное управление Рунетом. К угрозам отнесены нарушение информационной безопасности, компьютерные атаки, прекращение функционирования критически важных объектов Сети.

Также централизованное управление Рунетом могут ввести из-за невозможности передачи информации с территории России за рубеж, доступа к ресурсам, подлежащим ограничению в России.

Постановление дополняет федеральный закон №90-ФЗ «О суверенном Рунете», который действует с 2019 года. Этот закон дал Роскомнадзору право брать на себя централизованное управление сетью связи общего пользования при угрозах устойчивости интернета в России. 

Хайтек #Интернет #Россия
