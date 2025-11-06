«Драконы» превратили тренера «Северстали» в жидкого терминатора

Пресс-служба хоккейного клуба «Шанхайские драконы» опубликовала креативный видеоанонс предстоящего матча против «Северстали». В нем тренер команды из Череповца представлен в виде киборга Т-1000 из фильма «Терминатор 2: Судный день».

По сюжету ролика, форвард «Драконов» Егор Чезганов вместе с главным тренером Жерраром Галланом оказываются в одной из локаций «Терминатора 2» – сталелитейном заводе. Там они становятся свидетелями того, как из разрозненных капель жидкого металла, сливающихся воедино, восстает, казалось бы, поверженный киборг. Им оказывается главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

Матч между «Шанхайскими драконами» и «Северсталью» пройдет 8 ноября на СКА Арене в Санкт-Петербурге. В этом сезоне команды дважды встречались в Череповце и обменялись победами.

«Северсталь» занимает пятое место на Западе. «Драконы» идут седьмыми, отставая на три очка и имея одну игру в запасе.