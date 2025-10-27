Российские инженеры создали самоуничтожающуюся плату

Инженеры холдинга Росэл (входит в корпорацию Ростех) создали компьютерную плату, которая самоуничтожается при попытке взлома. Решение призвано повысить безопасность техники, которая используется для работы с секретной информацией.

Ноу-хау состоит в дистанционном, управляемом и точечном повреждении печатной платы бортовых компьютеров при попытке получения несанкционированного доступа к устройству.

«В случае форс-мажорных обстоятельств по определенному алгоритму слаботочным сигналом подается команда элементу печатной платы и ее участок физически выгорает», — уточнила пресс-служба Росэла.

Решение позволяет исключить взлом устройства, так как после самоликвидации восстановить данные уже не получится, даже с применением специальных программаторов.

«Платы-самоубийцы» могут получить распространение в различных военных и промышленных системах, нуждающихся в высокой степени защиты.