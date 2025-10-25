Nike разработала кроссовки с электромотором

Компания Nike анонсировала разработку кроссовок с электрическим приводом под названием Project Amplify. Технология представляет собой систему обуви, оснащенных электромотором и аккумулятором.

Конструкция Project Amplify включает специальный моторизованный элемент, встроенный в область голеностопного сустава. Механизм синхронизируется с естественными движениями стопы и голени пользователя, пишет Notebookcheck.

Источник питания размещен отдельно и фиксируется на голени ремешком. Это позволяет снимать аккумуляторный блок для зарядки, а также использовать обувь в обычном режиме без электропривода.

Технология не рассчитана на применение профессиональными спортсменами и предназначена для бегунов-любителей, чей темп составляет шесть-восемь минут на километр. Моторчик компенсирует дополнительные усилия при подъеме, а также снижает физическую нагрузку.

Сейчас Project Amplify проходит этап тестирования. Nike пока не называет сроки коммерческого выпуска кроссовок с мотором.