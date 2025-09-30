НАВЕРХ

Даниил Медведев уступил в полуфинале Открытого чемпионата Китая

кадр из трансляции матча

Российский теннисист Даниил Медведев снялся с турнира ATP-500 в Пекине по ходу полуфинального матча с американцем Лернером Тиеном.

На пути к 1/2 Открытого чемпионата Китая россиянин, занимающий 18 строчку в мировом мужском рейтинге, обыграл Кэмерона Норри (34 место рейтинга ATP), Алехандро Давидовича Фокину (20) и Александра Зверева – третью ракетку мира. При этом все три встречи закончились со счетом 2:0.

Полуфинальный поединок начался для Медведева непросто – соперник взял три гейма подряд, однако Даниил смог переломить ход сета и выиграл первую партию. В начале второго сета россиянин продолжил доминировать и повел 3:0, однако затем уже Тиен нашел, чем ответить, и сравнял счет по партиям.

В третьем сете Медведев начал заметно прихрамывать и почти перестал реагировать на удары соперника. Заметив это, судья на вышке подозвал его к себе, однако после непродолжительной перепалки встреча продолжилась. Все так же хромая, Медведев довольно скоро довел сет до счета 0:4, и уже после этого пошел к сетке, показывая, что не сможет продолжить матч.

Счет по партиям: 5:7, 7:5, 4:0 в пользу американца. 

В финале турнира 19-летний Тиен встретится с триумфатором Australian Open и Уимблдона этого года – второй ракеткой мира Янником Синнером. Матч начнется 1 октября в 13:00 по московскому времени.

ФИФА хочет изменить правила исполнения пенальти
Спорт #Летние виды
