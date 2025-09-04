НАВЕРХ

Хоккеист Телегин задолжал бывшей жене Пелагее 72 млн рублей

Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин
Судебные приставы взыскивают с олимпийского чемпиона, хоккеиста «Авангарда» Ивана Телегина почти 72 миллиона рублей, в том числе в пользу его бывшей жены, певицы Пелагеи Хановой, следует из судебных материалов.

Исполнительные производства возбуждены на основе решений Никулинского суда Москвы и Одинцовского городского суда на общую сумму 71,6 миллиона рублей. Они, в том числе, касаются раздела совместно нажитого имущества между Телегиным и Пелагеей.

Хоккеист и певица поженились в 2016 году, через четыре года Пелагея подала на развод. Они в судебном порядке

Часть денег должны взыскать в пользу бывшей супруги спортсмена, певицы из Новосибирска Пелагеи Хановой. Они были женаты с 2016 года, в мае 2020-го Пелагея подала на развод. В судебном порядке они стали делить совместно нажитое имущество, включающее апартаменты в элитном комплексе, люксовый автомобиль и загородный дом, и деньги на общем счете.

Суд также вынес решение о выплате Пелагее алиментов на несовершеннолетнюю дочь. Телегин пытался оспорить все эти решения в суде, но судья принял решение в пользу Пелагеи.

Самые громкие истории разводов российских знаменитостей

После проигранных судов Телегин обвинил Пелагею в домашнем насилии. «Прекрасно понимаю Джонни Деппа. Я сам долгое время состоял в токсичных, абьюзивных отношениях и был жертвой домашнего насилия», — говорил он.

Телегин родился в Новокузнецке, воспитанник местного «Металлурга». В 2009 году уехал в США, выступал в Хоккейной лиге Онтарио, затем в AHL, но в NHL не пробился. Выступал за молодежную сборную России, в 2014-м перешел в московский ЦСКА, где играл до 2021 года. Затем подписал контракт с омским «Авангардом». Трехкратный бронзовый чемпион мира в составе сборной РФ, олимпийский чемпион 2018 года.

В 2024 году перенёс операцию на сердце. Официально завершил карьеру в марте 2025-го, тогда же его устроили на работу спортивным директором следж-хоккейной команды «Югра».

Спорт #Хоккей #Светская хроника
