Самые громкие истории разводов российских знаменитостей

Красивые истории любви превратились в бесконечный раздел имущества и оскорблений в социальных сетях. С этим столкнулись звездные пары, отношения которых когда-то называли сказкой. С кем не удалось расстаться мирно и чьи разводы до сих пор обсуждают представители российского шоу-бизнеса?

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков

Певица и фотограф поженились в 2014 году. На момент романтических отношений с Исхаковым у Гагариной уже был шестилетний сын, который спокойно и доброжелательно принял нового мужчину своей матери. У пары родилась дочь Мия.

Супруга в браке находилась в положении «слабой половины». Гагарина активно занималась карьерой, гастролировала, участвовала в крупных проектах, в том числе зарубежных. А Исхаков везде сопровождал свою даму сердца и немного забросил работу.

Фото: © соцсети

В 2002 году, когда малышке Мие было три года, в Сети появились слухи, что в семье не все так гладко, а Исхаков и вовсе больше не живет дома. Пара молчала и отмахивалась от слухов о разводе. Но в декабре сама Гагарина подтвердила, что решение о разводе уже принято.

Ни Гагарина, ни Исхаков не откровенничали. Причина развода до сих пор неизвестна. Судя по всему, бывшие возлюбленные просто не сошлись характерами. Исхаков намекал, что Гагарина слишком жесткая и требовательная, а певица в свою очередь намекала на несостоятельность экс-супруга, как надежного мужчины.

Пара обошлась без скандалов по поводу дележки имущества. Но фотограф был недоволен своими возможностями видеться с дочкой. Вскоре они урегулировали этот вопрос мирным путем.

Кристина Асмус и Гарик Харламов

Стоит сразу напомнить, что роман Асмус и Харламова начался с развода комика. Актрису называли разлучницей, которая увела мужчину из семьи. Несмотря на это, пара смогла прожить вместе восемь счастливых лет.

В 2020 году, после скандала с эротической сценой Асмус в фильме «Текст», где Харламов всячески поддерживал супругу, пара все же заявила, что разводится. Решение было мирным и обоюдным. Никаких споров про имущество и общую шестилетнюю дочку.

Фото: © соцсети

Проблемы вылезли на поверхность спустя пару лет. В 2022 между Харламовым и Асмус разразился публичный скандал. Выяснилось, что актриса и комик до сих пор живут в одном доме, за который платит экс-супруг. При этом Асмус обвинила бывшего в том, что он не может купить им отдельное жилье.

Пелагея и Иван Телегин

Красивая история любви певицы и хоккеиста закончилось некрасивой историей развода. Пелагея и Телегин в 2015 году познакомились в общей большой компании. Спортсмен тогда не знал певицу, как и она игрока ЦСКА. Как они признавались позже, это была любовь с первого взгляда.

Телегина не остановили неудачные предыдущие отношения, новорожденный ребенок и разница с Пелагеей в возрасте в пять лет (певица старше хоккеиста). Пара прожила вместе чуть больше трех лет.

Фото: © соцсети

Как писали СМИ, Пелагее вернулся бумеранг. Телегин, несмотря на общего с певицей ребенка, родившегося в 2017 году, нашел себе другую пассию. Судя по всему, измены спортсмена и стали причиной развода.

Бывшие влюбленные мирно разойтись не смогли, началась дележка имущества. Экс-супруги уже третий год делят недвижимость и сбережения. У них в браке появились квартира в элитном комплексе «Кутузовская Ривьера», «Бентли» и дом в районе Новой Риги, который был взят в ипотеку.

Ксения Бородина и Курбан Омаров

Бородина и Омаров поженились в 2015 году. Они придумали оригинальное решение для торжества, летом пара оформила банкетный зал в стиле зимнего леса.

В браке у телеведущей и бизнесмена родилась дочь Теона. Отношения пары продлились до 2021 года. Именно тогда в Сети появились слухи о разводе, которые вскоре подтвердила Бородина. Она не сразу поделилась подробностями, но было понятно, что она уличила возлюбленного в неверности.

Фото: © соцсети

Сам по себе развод прошел спокойно, но разговоров и обид между супругами осталось столько, что выговорить они их не могут до сих пор. Бородина и Омаров активно ведут соцсети, и при любом удобном случае не упускают возможность оскорбить или поддеть друг друга.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

Прилучный и Муцениеце прожили вместе 10 лет. Пара познакомилась на съемках сериала «Закрытая школа», где они играли влюбленных. Свадьба состоялась в 2011 году, а в 2013 году у них родился первенец — Тимофей. Спустя три года знаменитости стали родителями во второй раз — у них родилась дочь Мия.

В 2020 году проблемы пары просочились в СМИ. Муцениеце разместила в соцсетях видео, как прячется от пьяного мужа-тирана. Она обвинила супруга в рукоприкладстве и агрессивном поведении. Сам актер никак не комментировал историю.

Фото: © соцсети

Прилучный и Муцениеце развелись в июне 2020-го после девяти лет брака. Спустя два года после развода актер женился вновь, его избранницей стала армянская актриса Зепюр Брутян. Муцениеце остается свободной, хоть и ей приписывают романы, среди последних — с бывшим парнем Ольги Бузовой Давидом Манукяном.